«Не виноват он, что в беду попал». В Пермском крае спасатели не дали умереть ежу

В Кунгуре спасатели вытащили ежа из глубокой ямы. Фото: Кунгурская служба спасения.

В Кунгуре местным спасателям поступил не рядовой вызов. Местные жители позвонили и рассказали, что по улице Лесников около дома в железобетонную конструкцию упал ёж.

Еж бы не смог выбраться из нее. Фото: Кунгурская служба спасения.

Сами они его достать не могут. Отверстие в земле, куда упал лесной зверек оказалось глубоким, несколько метров. Сам бы он точно не выбрался. «Не виноват ежик, что в беду попал», - оставили комментарий в соцсети под фото спасателей.

Спасатели приехали на вызов. С помощью альпинистских веревок и других приспособлений они достали ежа из западни. С колючим теперь все хорошо.