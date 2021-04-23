Правоохранительные органы опровергли информацию о минировании школ в Березниках

Фото: permkrai.ru

Правоохранительные органы не нашли взрывных устройств в школах в Березниках.

Напомним, сегодня в 12.30 в оперативные службы поступило анонимное сообщение о минировании 6 школ в Березниковском городском округе. Оперативные службы провели эвакуацию школьников и сотрудников учебных заведений.

- Правоохранительные органы завершили проверку достоверности анонимных сообщений о заложенных взрывных устройствах в 6 школах в Березниках. Информация о минировании не подтвердилась. Безопасности граждан ничего не угрожает. Проводятся оперативные мероприятия по установлению личностей злоумышленников, - сообщили в пресс-службе правительства Пермского края.

В пресс-службе правительства добавили, что на сегодня занятия в школах отменены и напомнили, что за совершение заведомо ложных сообщений об актах терроризма Уголовным Кодексом РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.