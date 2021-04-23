Обсуждается проект строительства Северного обхода вокруг Перми

Строительство Северного обхода может снизить поток транзитного транспорта через Пермь на 40%. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Перми может появиться Северный обход. Проект его строительства обсудили во время рабочей встречи 22 апреля губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и председатель Российской государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов. В переговорах принял участие и заместитель председателя ВЭБ.РФ Олег Говорун.

Речь на встрече шла о сотрудничестве в развитии дорожно-транспортной инфраструктуры в регионе, в частности о строительстве автомобильной дороги Северный обход города Перми. Сейчас разработанный проект уже проходит государственную экспертизу РФ, ведется работа с Минтрансом России по вопросу выделения капитального гранта и условиям реализации проекта.

- Строительство Северного обхода позволит создать автомобильную связь Пермь – Ханты-Мансийск, а также соединит существующие дорожные обходы Перми в кольцевой маршрут, что снизит поток транзитного транспорта на 40%, - сообщили в пресс-службе администрации губернатора Пермского края. – В городе станет меньше пробок, автодорога придаст толчок развитию северных территорий края и сократит расстояние между Кировским, Дзержинским районами Перми, Краснокамским, Пермским и Добрянским городскими округами на 30 км.

На рабочей встрече обсудили вопросы, касающиеся дальнейшего развития региона. Фото: пресс-служба администрации губернатора Пермского края.

На встрече уделили внимание проектам реновации промышленных и культурных объектов, строительству студенческих кампусов, модернизации гостиничного фонда, созданию городских пространств, парков и скверов, возведению водоочистных сооружений на реке Кама и проектам по водоснабжению и водоотведению.

Еще одна тема рабочей встречи - это реформа общественного транспорта и переход на экологически чистые виды подвижных составов.

- ВЭБ.РФ уже активно взаимодействует с Пермским краем и городом Пермь по ряду направлений, - сказал Игорь Шувалов.

- Уверены, что наше партнерство позволит повысить качество жизни жителей краевого центра и других городов Прикамья, - отметил губернатор Дмитрий Махонин. - Регион уже сотрудничает с госкорпорацией по нескольким инвестиционным проектам. Благодаря нашему плодотворному сотрудничеству в регион поставили 111 новых низкопольных автобусов. Новый подвижной состав – это качественно новый уровень общественного транспорта Прикамья. Мы заинтересованы и дальше развивать сотрудничество с таким надежным партнером, как корпорация ВЭБ.РФ, в том числе в сфере решения насущной проблемы нехватки и перегруженности школ.