В Перми из окна на седьмом этаже выпал ребенок

В Перми из окна выпал ребенок. Фото: Никита Гайдуков.

В Перми 22 апреля произошла трагедия на улице Чердынской. Около 17 часов из окна 7-го этажа выпал ребенок. 9-летний мальчик погиб на месте.

По словам очевидцев, сразу же после трагедии из дома выбежал отец мальчика.

- Это было ужасно, - рассказывают очевидцы. – На площадке было много детей, и все видели тело мальчика, он лежал в одних плавках. Вызвали «скорую», но она приехала только через несколько часов. Тело ребенка так и лежало возле дома. В квартире откуда выпал ребенок деревянные окна, что там могло произойти, я не знаю.