«Приревновал к жене». В Пермском крае осудили мужчину, который до смерти забил своего отца

Уголовное дело возбудили по статье "Убийство". Фото: архив "КП"

В Чайковском вынесли приговор 34-летнему местному жителю, которого суд признал виновным в «Убийстве».

- В августе 2020 года осужденный, находясь в своей квартире в состоянии алкогольного опьянения, на почве ревности супруги к своему отцу, нанес пожилому мужчине несколько ударов кулаками и ножом по телу, рукам и ногам. В результате телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Суд назначил виновному наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме этого, ревнивцу назначено применение принудительной меры медицинского характера в виде принудительного лечения у врача-психиатра.