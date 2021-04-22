«Выстрелил в голову 80-летнему пенсионеру». В Пермском крае осудили вооруженного дебошира

Оружие, которое было с собой у нетрезвого дебошира. Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

В Александровске осудили 33-летнего местного жителя, которого суд признал виновным в причинении смертельных травм пожилому мужчине.

- Вечером 16 сентября 2019 года в состоянии алкогольного опьянения осужденный пришел в дом своей сожительницы, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. – С собой у мужчины был пневматический пистолет. Женщина не пожелала с ним общаться и дверь в квартиру открывать не стала. Тогда сожитель устроил на лестничной площадке пьяный дебош: он стучал в дверь квартиры сожительницы, кричал, нецензурно выражался.

Проживающий по соседству 80-летний пенсионер выглянул на лестничную площадку и деликатно попросил мужчину не шуметь. В ответ на это злоумышленник вытащил его на лестничную площадку, повалил на пол и начал наносить удары руками и ногами по телу. Затем достал пистолет и выстрелил мужчине в голову.

С полученными травмами потерпевшего доставили в больницу, где спустя два месяца он скончался.

Суд назначил виновному наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.