ТРЦ «Планета» в Перми открыл двери для гостей

Фото: ТРЦ «Планета»

22 апреля в Перми состоялось открытие ТРЦ «Планета» – первого торгово-развлекательного центра суперрегионального формата в Пермском крае.

Открытие прошло без проведения массовых мероприятий в целях соблюдения противоэпидемических мер.

В ТРЦ «Планета» впервые в Пермском крае в полном составе представлены бренды компании LPP - Reserved, House, Cropp, Mohito и Sinsay - а также магазин бытовой техники Haier, магазины одежды Funday и Helly Hansen, супермаркет парфюмерии и профессиональной косметики «Золотое Яблоко».

На первом этаже «Планеты» расположился гипермаркет «Лента», площадь которого составляет более 9 тысяч м2. В нем представлено свыше 30 тысяч продовольственных и непродовольственных товаров.

На втором этаже торгового центра двери для гостей открыл семейный активити-парк Superland. Парк организован в новом формате, который позволяет отдыхать всей семьей и выбирать развлечения на любой вкус по единому входному билету.

Фото: ТРЦ «Планета»

На фуд-корте «Планеты» будут представлены разнообразные кафе и рестораны как международных, так и локальных брендов: KFC, «Фобошная и Покешная», Gelateria Italiana, «Суши Make», «Сковородка» и другие.

Фасады ТРЦ также отличаются интересным дизайном. Его концепцию разработали архитекторы португальской компании Sonae Sierra. В оформлении фасадов использованы образы деревьев и глубинных разломов, которые подсвечиваются ночью.

Фото: ТРЦ «Планета»

В центральном атриуме «Планеты» установлена фигура большой птицы, расправившей крылья. Галереи декорированы фигурами в форме листьев растения гинкго, гигантского аммонита, а также силуэтами древних ящеров. Работы известного художника Андрея Люблинского, эксклюзивно созданные для торгового центра, украсят витрины магазинов.

В новом торговом центре есть все сервисы, чтобы сделать пребывание гостей максимально комфортным. Верхнюю одежду можно сдать в гардероб, вещи оставить в камере хранения, а мокрый зонт упаковать с помощью специального устройства. Для гостей с детьми предусмотрены стульчики для кормления, комната матери и ребенка, браслеты-антипотеряшки. Маломобильные гости могут воспользоваться прокатом инвалидных кресел.

На данный момент в торговом центре работают чуть более 50% арендаторов, и с каждым днем количество новых магазинов будет расти!

ТРЦ «Планета» открыт ежедневно с 10:00 до 22:00. Гипермаркет «Лента» будет работать круглосуточно.