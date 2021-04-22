«У водителя не было шансов». В Пермском крае произошло смертельное ДТП

В ДТП погиб водитель. Фото: chp_59

В Чусовском районе в 14.40 произошла серьезная авария, погиб человек. По информации ГИБДД по Пермскому краю по автодороге «Полазна – Чусовой» в сторону Чусового ехал автомобиль «Рено Логан». На 33 км водитель выехал на полосу встречного движения и столкнулся с большегрузом. Шансов выжить у водителя на было. Сильнейший удар превратил легковушку в груду металла.

- В результате ДТП водитель легкового автомобиля - мужчина, скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, - сообщили в ГИБДД по Пермскому краю. - В настоящее время на месте автоаварии работают сотрудники полиции, организовано реверсивное движение.