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Общество22 апреля 2021 15:32

«У водителя не было шансов». В Пермском крае произошло смертельное ДТП

Авария произошла в Чусовском районе
Анна Маркова
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В ДТП погиб водитель. Фото: chp_59

В ДТП погиб водитель. Фото: chp_59

В Чусовском районе в 14.40 произошла серьезная авария, погиб человек. По информации ГИБДД по Пермскому краю по автодороге «Полазна – Чусовой» в сторону Чусового ехал автомобиль «Рено Логан». На 33 км водитель выехал на полосу встречного движения и столкнулся с большегрузом. Шансов выжить у водителя на было. Сильнейший удар превратил легковушку в груду металла.

- В результате ДТП водитель легкового автомобиля - мужчина, скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, - сообщили в ГИБДД по Пермскому краю. - В настоящее время на месте автоаварии работают сотрудники полиции, организовано реверсивное движение.