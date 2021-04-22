Первомайскую демонстрацию в Перми отменили

В Перми в этом году первомайские демонстрации с традиционными шествиями по центру городу вновь отменяются. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Перми в этом году первомайские демонстрации с традиционным шествием по центру городу проводить не будут. В Прикамье по-прежнему действует Указ губернатора об ограничениях из-за коронавирусной инфекции, который запрещает массовые мероприятия.

- 29 апреля «Пермские моторы» проведут праздник у центральной проходной, - рассказали в Пермском краевом союзе организаций профсоюзов «Пермский крайсовпроф». - 30 апреля будет большой концерт с участием профактива в ДК Солдатова, он будет заполнен с учетом требований Роспотребнадзора. Локальные мероприятия будут по всему краю и в организациях. 1 мая по городу буду ездить машины с праздничной символикой и поздравлять жителей с праздником.