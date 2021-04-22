В Перми 19-летний парень получил 5 лет тюрьмы за смертельное ДТП

Фото: ГИБДД по Пермскому краю.

В Пермь 19-летний парень получил реальный срок за совершенное ДТП, в котором погиб человек. Авария произошла осенью прошлого года около 4 часов утра.

Молодой человек сел пьяным за руль «ВАЗ-2104», на улице Гайвинская он въехал в бетонное ограждение, вместе с ним в машине был 18-летний пассажир. От полученных травм он погиб на месте.

Водителю предъявили обвинение по статье «нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения». Свою вину в суде молодой человек признал частично.

- 19-летниму пермяку назначено лишения свободы сроком на 5 лет с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 8 месяцев, с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима, - сообщает суд Орджоникидзевского района. - Исковые требования потерпевшей удовлетворены.