В Пермском крае пять человек пострадали в аварии с грузовиком и легковушкой

Фото: ГИБДД по Пермскому краю.

На подъезде к Перми по трассе М-7 Волга произошла серьезная авария. В результате нее грузовик перегородил одну полосу движения, второй участник аварии оказался в кювете. В ГИБДД по Пермскому краю рассказали подробности происшествия.

- В сторону Перми двигался автомобиль «Инфинити», за рулем был 30-летний житель Кудымкара. По предварительной информации, на 444 км он пошел на обгон в разрешенном месте, в этот момент увидел автомобиль «Форд Карго», который ехал по встречной полосе. По неустановленной причине водитель «Инфинити» выехал на обочину, где его занесло, а после он врезался в грузовик, - сообщили в ГИБДД.

Водитель «Инфинити» и его пассажиры - 41-летняя женщина и 21-летняя девушка - доставлены в больницу, еще двум мужчинам, которые также находились в «Инфинити», назначено амбулаторное лечение.

- По факту автоаварии проводится проверка, - сообщает краевое ГИБДД. - В настоящее время на данном участке организовано реверсивное движение. Госавтоинспекция Пермского края призывает участников дорожного движения быть внимательными за рулем и строго соблюдать ПДД РФ.