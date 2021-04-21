В Пермском крае произошло двойное убийство

В Нытве 17 апреля произошло двойное убийство. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Нытве 17 апреля произошло двойное убийство. В следственном комитете рассказали подробности преступления.

66-летний местный житель пришел на участок к своим соседям и напал с ножом на женщину и мужчину. Соседка от ранений погибла на месте, а ее супруг в больнице.

- В ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан 66-летний ранее не судимый мужчина, подозреваемый в совершенном преступлении, - сообщает СКР по Пермскому краю. – Мотивы преступления выясняются. По ходатайству следователя в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Мужчине предъявлено обвинение в убийстве двух лиц.