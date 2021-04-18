«Ползла от училища к обочине дороги». В Пермском крае мужчина напал с ножом на жену

Фото: screenshot паблика ЧП Лысьва

В четверг, 15 апреля, в социальных сетях появился видеоролик, на нем видно, что женщина сидит на коленях на улице, прикрывая лицо руками, а рядом с ней находятся сотрудники полиции. По словам автора видео, действие происходит в Лысьве возле училища №6.

«У девушки все лицо было в крови», «Ее муж ножом порезал. Она ползла от училища к обочине дороги», - описывали произошедшее местные жители.

Как рассказала «КП» подруга пострадавшей женщины, на ее знакомую напал собственный муж после того, как она написала заявление о разводе. Пострадавшую увезли в больницу.

В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю прокомментировали произошедшее:

- В отдел полиции поступило сообщение об угрозе убийством , личность нападавшего установлена, проводится дознание, - сообщили в МВД.