В Пермском крае затопило мост на реке Бабка и 17 приусадебных участков

Фото: Администрация Соликамского городского округа

Из-за половодья на реке Бабка в поселке Кукуштан оказались затоплены 17 приусадебных участков. Также под воду ушел низководный мост, расположенный в селе Моховое в Кунгуре. Об этом со ссылкой на главное управление МЧС по Пермскому краю сообщает издание business-class.

По данным ГИС-Центра ПГНИУ, за последние двое суток на реках Пермского края наблюдалось умеренное повышение воды. Подъемы воды более чем на 1 метр за сутки были на Сылве и на Чусовой. Более чем на 3 метра подъема воды за сутки был зафиксирован в Лямино и Верхнечусовских городках.