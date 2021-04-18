В Перми мужчина угрожал взорвать газовый баллон

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В субботу, 17 апреля, в ЕДДС Перми поступило сообщение о том, что в частном доме в Мичуринских садах мужчина угрожает взорвать газовый баллон.

На место ЧП приехали сотрудники Росгвардии и газовой службы. Мужчина был пьян и вел себя неадекватно. Росгвардейцы задержали нарушителя и доставили в районный отдел полиции. Опасаясь, что в будущем ситуация повторится, родственники задержанного попросили забрать газовый баллон, но сотрудники службы "04" пояснили, что могут изъять оборудование только по решению суда.