Не дали прокатиться на машинке: в Перми 5-летний мальчик сбежал от бабушки

- Фото: Василий Вахрин

В субботу, 17 апреля, 5-летний Павлик гулял со своей бабушкой в Балатовском лесу. Как и все мальчики, Павлик любит машины. Когда он увидел игровой автомобиль, попросил бабушку прокатиться. Пенсионерка не могла отказать любимому внуку. Павлик прокатился первый раз, второй, а когда попросился в третий, бабушка сказала, что двух раз вполне достаточно. Мальчуган обиделся и укатил от нее на своем самокате.

Обеспокоенная бабушка искала своего внука по всему лесу, но нигде не могла его найти. Тогда женщина обратилась за помощью к полицейским и в службу спасения. На место выехали спасатели на квадроцикле, но их помощь уже не потребовалась, тут же приехали сотрудники ППС и сказали, что ребенок сам вернулся домой.