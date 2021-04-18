В Перми после посиделок в ресторане молодой мужчина оказался в реке

- Фото: Василий Вахрин

В субботу, 17 апреля, компания друзей гуляла в ресторане на набережной в районе порта Пермь-1. Изрядно выпив, 31-летний молодой человек разделся по пояс и прыгнул с набережной в реку. Холодная вода быстро привела разгоряченного алкоголем мужчину в чувство, но сам из воды он выбраться уже не мог. Поняв, что без посторонней помощи молодого человека из воды вытащить не получится, его друзья позвонили спасателям. Незадачливый пловец тем временем зацепился за льдину, доплыл до кармана причала и стал дожидаться помощи.

Приехавшие спасатели спустили лодку, добрались до бедолаги и доставили его на берег. От медицинской помощи мужчина отказался.