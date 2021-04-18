В Пермском крае осудят водителя, который насмерть сбил женщину и скрылся с места ДТП

Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

В Пермском крае осудят 37-летнего жителя Чусового, который насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП.

Как сообщили в МВД по Пермскому краю, авария произошла 1 января 2021 года. Мужчина ехал на автомобиле «Хайма» по улице Юности. На пешеходном переходе он сбил 48-летнюю женщину и скрылся с места аварии. От полученных травм пострадавшая скончалась. Водителя задержали через несколько часов после произошедшего. Как оказалось, он был пьян и лишен водительских прав.

В отношении него возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Материалы направлены в суд.