«Флаги, выставочные стенды и стелы». Пермь начали украшать к 9 мая

Фото: Виталий Кокшаров

В Перми началась подготовка к празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В центре города и во всех районах появятся около 500 разнообразных элементов. Их установят на транспортных развязках, местах, связанных с историей, на улицах и на фасадах зданий.

Всего будет оформлено 60 городских локаций. На улицах установят флаги, уличные стенды, стенды «Красной» и «Зеленой линии», конструкции «Звезда». На набережной Камы, на площади у цирка, а также в сквере имени Миндовского установят выставочные стенды, рассказывающие о роли Пермского края в Великой Отечественной войне.

Фото: Виталий Кокшаров

- 25 апреля начнется монтаж 15 стел «Маршрута трудовой доблести» – нового пешеходного маршрута. Он создан в честь присвоения Перми почетного звания «Город трудовой доблести». В числе объектов – железнодорожный вокзал «Пермь-2», Речной вокзал, Сквер уральских добровольцев, здания, в которых в годы Великой Отечественной войны размещались эвакогоспитали, заводы, Молотовская государственная художественная галерея, Молотовская областная библиотека им. Горького, Дом работников просвещения, облисполком и обком КПСС и другие. Информационные стелы дополнят qr-кодами, с помощью которых можно будет узнать больше об объекте прямо во время прогулки, - сообщили в пресс-службе администрации Перми.