В ДТП в Пермском крае пострадали дети

Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

В ДТП в Пермском крае пострадали двое детей и взрослый. Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, авария произошла 16 апреля в 8.20.

По предварительной информации, на пересечении с автодорогой «Чернушка-Ермия» 39-летний водитель «Лада Ларгус» во время поворота не предоставил преимущество в КаМАЗу, который ехал во встречном направлении и произошло столкновение.В результате аварии травмы получили водитель легковушки и два его пассажира, дети 13 и 8 лет. Всех пострадавших увезли в больницу.

Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

- Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.