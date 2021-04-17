«ПАРМА» пробилась в плей-оф чемпионата Единой лиги ВТБ

Фото: страница ВК БК "ПАРМА".

Пермская «ПАРМА» сегодня, играя на домашней площадке, с небольшим разрывом уступила саратовскому «Автодору» со счетом 93:100.

Этого хватило для того, чтобы остаться на 8 строчке турнирной таблицы – для этого разница в счете не должна была превысить 23 очка.

Таким образом, пермская «ПАРМА» - впервые за всю историю клуба – вышла в плей-оф чемпионата Единой лиги ВТБ.

— Очень смешанные чувства после игры, - прокомментировал итоги матча на странице клуба ВКонтакте главный тренер БК «ПАРМА» Казис Максвитис. - С одной стороны — чувство радости, что завоевали путевку в плей-офф Единой Лиги ВТБ, с другой — мне не понравилось то, как мы сегодня закончили эту игру. В последней четверти пропустили 35 очков. Расслабились в концовке игры. Наверное, повлияло и то, что мы знали об условиях победы в этом матче. Хотелось бы принести извинения нашим болельщикам и надеюсь, что закончим чемпионаты Кубка ФИБА Европа и Единой Лиги ВТБ на хорошей ноте.