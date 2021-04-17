В одном из районов Перми отключат воду

А воду-то я и не набрала. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми продолжаются плановые ремонты водоводов. В компании «Новогор-Прикамье» рассказали, в каких домах на следующей неделе и на сколько планируется отключить водоснабжение. Посмотрите, не попала ли ваша многоэтажка в этот список.

20 апреля, во вторник, с 9.30 утра на сутки до 9.30 21 апреля отключат воду в домах на следующих улицах:

- Братская, 90, 96, 98, 98А, 102, 171, 171А, 173, 175, 177;

- Зеленогорская, 59;

- Зеленогорская 2-я, 31;

- Казахская, 56, 70, 71, 72, 102, 104, 106;

- Сахалинская, 3.