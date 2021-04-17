В Пермь в 2022 году могут съехаться сильнейшие боксеры страны

Фото: страница ВК Федерации бокса Пермского края.

Во время встречи губернатора Дмитрия Махонина с генеральным секретарем Федерации бокса России Кириллом Щекутьевым и руководителем Дирекции Федерации бокса России в Приволжском федеральном округе Сергеем Стрелковым был поднят вопрос о том, чтобы провести в 2022 году в Перми командный Кубок России среди мужчин.

Этот турнир проводится в Приволжском федеральном округе, а теперь его решено распространить на всю страну – он и так собирает самых лучших российских боксеров.

Решено также подписать с Федерацией бокса РФ соглашение о развитии этого вида спорта в Прикамье. Сделано это будет во время чемпионата России по боксу среди сотрудников Росгвардии, который пройдет в Перми с 25 по 28 мая.

Также в планах федерации создать лигу студенческого бокса.

- Это хорошая инициатива - оборудовать школьные спортивные залы инвентарем для бокса, - отметил Дмитрий Махонин. - Нужно определить список территорий и школ, чтобы в соглашении была конкретика.