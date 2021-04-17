Ограбил хозяина, совершил насилие над хозяйкой: пермяк по-своему понял просьбу знакомой защитить ее от шумных соседей

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Жительница Орджоникидзевского района Перми не ожидала, что ее знакомый столь горячо откликнется на ее невинную просьбу – она попросила и пожаловалась на соседей, которые постоянно надоедают ей своим шумом.

Пермяк решил, что защитить тишину и покой женщины – его долг. Как рассказывают пермские следователи, он вооружился ножом и пошел разбираться. Сначала он ограбил хозяина соседней квартиры, а потом, подумав, изнасиловал хозяйку.

- Ему позвонила его знакомая и пожаловалась на своих соседей по поводу шума в их квартире, - сообщили подробности в СУ СКР по Пермскому краю. – Ночью он приехал к ее соседям, взяв с собой нож. Войдя в квартиру, угрожая ножом, он заставил передать ему деньги и мобильные телефоны. После чего, выгнав хозяина квартиры из комнаты, совершил в отношении сожительницы потерпевшего преступления сексуального характера.

В суде, однако, не оценили усердие пермяка в деле защиты женского спокойствия и приговорили его к 12 годам колонии строгого режима.