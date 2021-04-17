«Кульминация праздника юбилея должна быть с салютом»: 300-летие Перми решили отпраздновать 12 ноября, объявив понедельник нерабочим днем

Салют на фоне Камы - что может быть прекраснее? Фото: Юлия Лоза

В Перми состоялось заседание оргкомитета по подготовке к празднованию 300-летия Перми по председательством зампреда правительства РФ Дмитрия Чернышенко, который

был назначен руководителем комитета «Пермь-300» в феврале этого года.

Вице-премьер предложил кульминацией праздника сделать 12 ноября.

- Конечно, празднование юбилея должно продолжаться весь 2023 год, - предложил Дмитрий Чернышенко. – Но кульминация праздника может состояться 12 ноября. Мы посмотрели с губернатором Дмитрием Махониным, эта дата выпадает на понедельник. Его можно было бы сделать нерабочим днем. Тогда у пермяков было бы три дня на празднование. А понедельник была бы кульминация с салютом, после чего можно было бы наслаждаться тем наследием, которое было создано в ходе подготовки к этому юбилею.