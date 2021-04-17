- Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как сообщает оперштаб по противодействию коронавирусной инфекции, на портале Госуслуги для жителей Пермского края свободны для записи на вакцинацию свыше 24 тысяч слотов.

Каждый житель региона, не имеющий противопоказаний и достигший возраста 18 лет, имеет право записаться на прививку от коронавируса через портал Госуслуги.

В оперштабе напомнили алгоритм записи на портале Госуслуг:

1. Зайдите на официальный интернет-портал государственных услугwww.gosuslugi.ru

2. Нажмите на главной странице на баннер с надписью «Защитите себя и своих близких! Сделайте прививку от COVID-19».

3. Заполните все необходимые персональные данные на появившемся бланке.

4. Выберите лечебно-профилактическое учреждение.

5. Выберите медицинскую услугу, которую хотите получить – «Вакцинация от COVID-19».

6. Выберите удобную для Вас дату и время.

Иммунизация бесплатна и добровольна. Обращаясь за прививкой в медорганизацию, нужно иметь при себе паспорт и СНИЛС.