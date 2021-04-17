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По данным Роспотребнадзора, за прошедние сутки в Пермском крае выявили 105 новых случаев заражения COVID-19: 26 человек проходят лечение в больницах, 79 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 53 116. В числе 105 новых инфицированных 43 пациента мужского пола, 62 – женского, среди заболевших 5 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 11 человек, от 30 до 49 лет – 14 человек, 51 в возрасте 50-64 и 24 человека старше 65 лет. Заболевшим назначено соответствующее лечение. Круг контактировавших лиц определен.