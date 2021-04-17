Будут судить за яблоко и бутылку масла: В Прикамье покупатель пытался расплатиться в магазине купюрой «банка приколов»

Несостоявшаяся покупка ценой в 142 рубля. Фото: краевая полиция.

Житель Соликамска, приняв горячительного напитка, решил, видимо, пошутить. Он зашел в магазин, взял с прилавка яблоко и бутылку растительного кукурузного масла и пошел на кассу.

Девушка-кассир посчитала стоимость покупки, выбила чек на 142 рубля. Но вместо денег веселый человек протянул ей купюру «банка приколов».

Наметанный глаз продавщицы сразу определил, что это розыгрыш, и она отказалась принимать сувенирную бумажку к оплате. Но покупатель настаивал на своем – то ли, будучи в разгоряченном состоянии, он и впрямь думал, что деньги настоящие, то ли желал продолжить шутить дальше.

Но вскоре ему стало не до шуток.

- Для разрешения конфликтной ситуации продавец обратилась за помощью к менеджеру службы безопасности торгового объекта, - рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю. - Они проверили банкноту на специальном оборудовании и вызвали сотрудников полиции.

В отношении покупателя в соликамском городском отделе полиции возбудили уголовное дело по статье о покушении на мошенничество.