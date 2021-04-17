В храме на месте падения «Боинга» пермяки молятся перед двумя святынями

Святыни в храме на месте падения "Боинга". Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В храме в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали», который построили в память о 88 погибших в авиакатастрофе 14 сентября 2008 года недалеко от места трагедии, православные пермяки поклоняются двум святыням.

До 9 мая в храме будут находиться иконы с частицей честных мощей Святителя Николая Чудотворца и великомученика и целителя Пантелеимона.

Святитель Николай — один из самых известных и почитаемых святых у православных христиан. Верующие молятся перед иконой Святителя Николая о благополучии в семье, при бедности и нужде, святой покровительствует путешественникам, торговцам, детям, вдовам, больным. Перед иконой великомученика и целителя Пантелеимона молятся при болезнях и тяжелых недугах.

Богослужения в храме совершаются ежедневно: утром в 9.00, вечером в 17.00. Кроме того, ежедневно будут читаться акафисты: в 10.30 — Святителю Николаю Чудотворцу, а в 16.30 — великомученику и целителю Пантелеимону.

Каждый день, помимо уставных богослужений, будет совершаться молебен этим великим святым угодникам. Храм на улице Лодыгина, 40а открыт ежедневно, с 8.00 до 19.00.

Доступ к святыням организован с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер.