В воскресенье в Перми будет не теплее +7 градусов и пойдет снег

Капризы весенней погоды. Фото: Олег Укладов

Синоптики предупреждают, что в выходные дни – 17 и 18 апреля, а также в понедельник, 19 апреля, в Прикамье будет достаточно прохладно.

- Днем столбик термометра будет находиться преимущественно в пределах от +5 до +12, - сообщают в Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Ночью ожидаются отрицательные температуры - от -1 до - 5 градусов. Температурный фон в целом будет пониженный, но в пределах климатической нормы.

В субботу днем ожидаются прояснения без осадков, и на солнце воздух может прогреться до +14 градусов.

Воскресный день обещает быть заметно более прохладным – до +7 градусов, при этом местами может идти негустой снег. Порывы северо-западного ветра будут достигать 9 метров в секунду.

В понедельник наступит затишье, ветра практически не будет. Осадки прекратятся, и вновь будет выглядывать солнце. Но намного теплее не станет – днем синоптики прогнозируют температуру всего лишь до +8 градусов.