На Чайковской ТЭЦ-18 завершен капремонт котла

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Пермский филиал «Т Плюс» завершил капитальный ремонт котла № 1 на Чайковской ТЭЦ-18. Его стоимость составила 3,65 млн рублей. Работы выполнены АО «ЭнергоремонТ Плюс».

Капитальный ремонт котла проводится с периодичностью 5 лет, но не реже, чем раз в 8 лет. В результате повышается надежность работы агрегата и продление сроков работы. Это обеспечит стабильное теплоснабжение жителей Чайковского. Отопление и горячая вода будут поступать в квартиры чайковчан с более высоким качеством, и комфорт горожан будет значительно выше.

В рамках проекта проверена исправность систем вентиляции и охлаждения, работоспособность нагревательных элементов и цельность металлоконструкций. На текущий момент все испытания пройдены, котел переведен в резерв.

Чайковская ТЭЦ-18 является основным источником тепла города Чайковский. Станция введена в эксплуатацию в 1978 году, установленная электрическая мощность составляет 200 МВт, установленная тепловая мощность – 466 Гкал/ч.