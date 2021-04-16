В Пермском крае 104 новых случая коронавирусной инфекции за сутки

Общее число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Пермском крае - 53 011. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Пермском крае коронавирусную инфекцию выявили еще у 104 жителей региона. Из них 19 – госпитализировали, 85 лечатся на дому. Среди заболевших 7 детей.

По-прежнему, большая часть заболевших – люди старшего поколения. Скончались от коронавируса за сутки 11 человек, 669 пациентов продолжают лечение в больнице, из них на аппаратах ИВЛ – 52.

Общее число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Пермском крае - 53 011.