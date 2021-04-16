Пермские нефтяники рассказали о будущем масштабного проекта «Энергия Пармы»

Фото: ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

В ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» рассказали о строительстве новых энергоцентров, предполагающих утилизацию попутного нефтяного газа и генерацию электроэнергии для собственных нужд. В настоящее время совместно с АО «ОДК-Авиадвигатель» и ОАО «Протон-ПМ» прорабатывается возможность перехода от электропривода на газовый привод компрессорных агрегатов на базе Кокуйского и Полазненского месторождений.

Например, на газокомпрессорной станции «Кокуй» в настоящее время эксплуатируются 4 центробежных компрессора К-340 с мощностью электропривода 3200 кВт каждый и 1 центробежный компрессор К-500 с мощностью электропривода 3150 кВт. При переходе на газовый привод потребление электроэнергии снизится на 49,66 млн. кВт*ч/год, при этом экономический эффект составит 180, 96 млн. руб. в год.

Фото: ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

Анонсированное техническое решение является аналогом реализованной ЛУКОЙЛом совместно с АО ОДК «Авиадвигатель» технологии в области энергетической безопасности «Энергия Пармы». Масштабный инвестиционный проект позволил обеспечить полезную утилизацию попутного нефтяного газа и выработку из него электроэнергии. Полученная энергия уходит на нужды предприятия и поставляется во внешнюю сеть – жителям региона. В настоящий момент газотурбинная электростанция «Чашкинская» работает, суммарная вырабатываемая мощность составляет 16 МВт. С начала 2021 года электростанцией выработано 34, 458 тыс. МВт*ч. энергии.

Фото: ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

«Реализованные в рамках промышленной и научной кооперации проекты позволяют нам развивать идею полезной утилизации попутного нефтяного газа. Пермские конструкторы из ОДК «Авиадвигатель» разработали уникальную газотурбинную установку. Она позволяет экономить топливо для выработки электроэнергии и сокращать объемы выбросов в сравнении с альтернативными вариантами. Разумеется, это снижает и операционные затраты. Это наиболее наглядный пример в вопросе укрепления тесных партнерских связей пермских предприятий с нефтяной Компанией ЛУКОЙЛ. В Пермском крае производят качественную и современную продукцию, использование которой позволяет эффективно решать сложные задачи», - подчеркнул генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Олег Третьяков на Пермском инженерно-промышленном форуме в рамках заседания Совета директоров промышленных предприятий Пермского края.