«Азот» подарил планетарий городу Березники

Фото: «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» передал Управлению образования города Березники мобильный планетарий. Торжественная церемония открытия состоялась в День космонавтики, 12 апреля, в ДК им. Ленина Культурно-спортивного центра «Азот».

Мобильный планетарий появился в Березниках в рамках проекта «Наука Лайт», который реализует филиал «Азот» совместно с Управлением образования города. Планетарий представляет собой передвижной надувной купол. Внутри на купол проецируются фильмы. Для работы современного оборудования закуплены обучающие программы на тему космоса. Это особенно актуально сейчас, когда в образовательную программу школ включили уроки астрономии.

Важность совместной деятельности промышленной компании и города особо подчеркнул заместитель главы администрации Березников по социальным вопросам Михаил Шинкарев:

- Мобильность планетария дает нам расширенные возможности его использования. Сейчас мы разрабатываем график – где и когда появится планетарий, чтобы не дети к нему шли, а планетарий пришел к ним. Воспользоваться подарком «УРАЛХИМа» смогут все дети города, начиная с дошколят. Ценность проекта «Наука Лайт» в том, что он дает возможность развивать у детей научное мышление. Чем раньше ребенок узнает, что ему нравится заниматься наукой, тем больше шансов, что он станет, к примеру, ученым.

Фото: «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Базироваться купольный планетарий будет на базе военно-патриотического центра «Каскад», в Центре научно-технического творчества (ЦНТТ). «Умный» инструмент можно использовать как в образовательных целях, так и для организации досуга детей, начиная с самого раннего возраста. Техническое обеспечение «умной» техники позволяет на его основе создавать мультфильмы, видеозарисовки и кинофильмы.

Екатерина Вознесенская, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» по связям с общественностью:

- Такой формат получения информации будет особенно интересен детям. Уверена это повлияет в итоге и на качество знаний. Значит в будущем в городе станет еще больше профессионалов, мастеров своего дела.

Благодаря интерактивному оборудованию у педагогов теперь есть возможность проводить увлекательные лекции на различные темы. Например, 9 мая планируется организовать показ короткометражного фильма «Подвиг танкиста».