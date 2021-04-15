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Общество15 апреля 2021 15:28

В Перми изменится схема объезда улицы Попова

С 19 апреля общественный транспорт пойдет по-другому
Анна Маркова
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Изменения в движении транспорта произойдут с 19 апреля.

Изменения в движении транспорта произойдут с 19 апреля.

Фото: архив "КП"

С 19 апреля автобусы пойдут по-другому, объезжая ремонтируемый участок на улице Попова.

Автобусные маршруты №6, №49, №7, №33, №41, №60, №15, №20, №53, маршрутные такси №10т и 7т, №35, идущие по Коммунальному мосту в центр города, будут двигаться по улицам Попова, Монастырской, Окулова, Крисанова и далее по маршрутам следования. Пассажиры могут заходить в транспорт и выходить на остановке «улица Окулова» по улице Попова и на всех дополнительных временных остановках по улицам Окулова и Крисанова.

В департаменте дорог и транспорта планируют таким образом увеличить пропускную способность для общественного транспорта.