Душераздирающий «мяу»: В Перми парень спас кота, застрявшего в окне

Фото: Кадр видео Вконтакте "Подслушано Пермь".

В социальной сети появилось видео, на котором душераздирающе кричит кот. Действие происходит на улице Крупской. Далее становится понятно, что мурлыка застрял в приоткрытом пластиковом окне. Выбраться самому никак не получалось и кот решил звать на помощь.

От такого страдающего плача, не мог остаться равнодушным молодой человек, который находился рядом с домом. Он забрался на второй этаж, на крышу пристроя и за несколько секунд закинул пушистого в квартиру. Кошачий крик прекратился, операция по спасению завершилась успешно.

В комментариях к посту молодой человек получил десятки хвалебных отзывов.