Роспотребнадзор проверил качество воздуха в Голованово

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В I квартале 2021 года Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю осуществило ряд внеплановых проверок по отбору проб атмосферного воздуха на территории жилой застройки микрорайона Голованово и на границе санитарно-защитной зоны компании ПЦБК. Как сообщили в отделе охраны окружающей среды предприятия, превышения предельно-допустимых концентраций (ПДК) по загрязняющим веществам не зафиксированы.

ПЦБК регулярно контролирует состояние атмосферного воздуха на территории предприятия и в Голованово на соответствие допустимым нормативам, в том числе с привлечением аккредитованной лаборатории. Все пробы ПДК соответствуют санитарному законодательству.

Напомним, ООО «Прикамский картон» (входит в ГП ПЦБК) продолжает работы по реконструкции биологических очистных сооружений (БОС) в целях минимизации воздействия на водные объекты, а также на атмосферный воздух микрорайона Голованово. До 2024 года на эти цели планируется направить порядка 200 млн рублей. Также в производственных цехах устанавливаются локальные системы очистки, чтобы снизить нагрузку на БОС предприятия и улучшить качество очистки промышленных стоков. Кроме того, ГП ПЦБК является одним из крупнейших налогоплательщиков, только за прошлый год во все уровни бюджета перечислено более 1,5 млрд рублей. На предприятии работают 2,6 тыс. сотрудников.