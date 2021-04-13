В Пермском крае очевидцы сняли на видео, как над ними пролетело 12 военных вертолетов

Фото: Кадр видео Вконтакте "Мой город Пермь".

«Десятый, это уже десятый!», - так комментирует автор видео запись, которую сделала накануне в поселке Горный, что в Пермском районе. Кадры опубликовало сообщество ВКонтакте «Мой город Пермь». Девушка снимает, как один за одним по небу над поселком пролетают вертолеты. Всего она насчитала 12 единиц военной техники.

«КП» узнала, куда летят вертолеты. Дело в том, в Центральном военном округе началась контрольная проверка войск за зимний период обучения. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны страны. Проверочные мероприятия пройдут на 14 полигонах в регионах Сибири, Урала и Поволжья, а также на территории Таджикистана и Киргизии. Объединения и соединения крупнейшего в России военного округа отрабатывают действия по переброске и развертыванию мобильных компонентов системы управления и совершению маршей в указанные районы.

Всего к контрольной проверке привлечено более 70 тысяч военнослужащих соединений и воинских частей ЦВО, задействовано около 15 тысяч единиц военной и специальной техники.