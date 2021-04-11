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Происшествия11 апреля 2021 14:46

Автобус с пермскими вахтовиками опрокинулся в ХМАО

Причиной ДТП мог стать густой туман
Алена ОВЧИННИКОВА
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Фото с места аварии: Ноябрьск 24.

Фото с места аварии: Ноябрьск 24.

ДТП с пермскими вахтовиками произошло 11 апреля днем в Ханты-Мансийском автономном округе.

По информации пресс-службы УМВД России по ХМАО-Югре, автобус с вахтовиками ехал из Муравленко в направлении Перми, и во время движения по трассе съехал в кювет и опрокинулся на бок. Авария произошла на 244 километре межрегиональной автодороги Сургут — Салехард.

По предварительной информации, причиной ДТП мог стать густой туман на трассе. В полиции сообщили, что результате дорожного происшествия пострадавших не было. Однако местные СМИ публикуют, что в больницу все-таки обратился один из водителей автобуса, который получил незначительные травмы.

Что касается вахтовиков, то после аварии работодатель отправил их в Пермь по железной дороге.

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