Космонавт показал, как выглядит Пермь из иллюминатора МКС

Фото: Сергей Кудь-Сверчков

Сергей Кудь-Сверчков - 124-й, по счету, космонавт России. В свой первый космический полет он отправился 14 октября 2020 года на корабле «Союз МС-17». И сейчас находится на Международной космической станции.

Время от времени космонавт выкладывает на свою страничку ВКонтакте фотографии, на которых он запечатлевает российские города - так, как они выглядят из космоса.

- Эти фотографии с высоты полета Международной космической станции, сделаны в течение двух месяцев, - рассказал Сергей.

В числе других на его снимках оказалась и Пермь

"Город на востоке европейской части России, на берегу уральской реки Кама," - так охарактеризовал Пермь Сергей Кудь-Сверчков.