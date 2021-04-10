В Пермском крае сошел с рельсов грузовой поезд

. Фото: Олег ЗОЛОТО

В пятницу вечером на перегоне Яйва – Березники - Сортировочная Свердловской железной дороги сошел с рельсов грузовой поезд.

- С путей сошел локомотив и 9 порожних вагонов грузового поезда, - сообщили в Уральском следственном управлении на транспорте. - В результате происшествия повреждено железнодорожное полотно, пострадавших нет.

Пригородные поезда направлены в объезд.

Место происшествия осмотрено, опрошены работники локомотивной бригады, устанавливается сумма причиненного ущерба, уточнили в ведомстве. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.