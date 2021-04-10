Детали для самолетов и ракет будут печатать на 3D-принтере

. Фото: Михаил ПАТЛИС

Ученые пермского политехнического университета вместе с коллегами из Индии разработали уникальную технологию, которая повысит эффективность производства сложных металлических изделий для самолетов и ракет.

Эти детали будут печатать на 3D-принтере, затем покрывать керамикой. После этого модель сожгут в печи, а в полую керамическую форму зальют расплавленный металл.

- Этот метод обеспечит высокую точность изготовления модели, ее прочность при нанесении формы и минимальное образование пепла при выжигании. Технология повысит качество получаемой отливки, что очень важно в таких наукоемких отраслях промышленности, как машиностроение, ракетостроение и авиация, - рассказал автор исследования, доцент кафедры «Инновационные технологии машиностроения» пермского политеха, кандидат технических наук Тимур Абляз.

По словам ученых, с помощью новой технологии можно будет снизить себестоимость изготовления деталей для самолетов и ракет. Разработка уже вызвала интерес со стороны промышленного производства.