Ледовые заторы: в Пермском крае определены 7 опасных мест

В Прикамье освобождают реки ото льда Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

Прогноз погоды обещает весеннее половодье и обильные осадки. А это означает, что на реках могут образоваться ледовые заторы. В Пермском крае определены 7 таких опасных участков, сообщили в ГУ МЧС:

- в Александровском округе на реке Яйва в поселке Камень;

- в Бардымском округе на реке Тулва в селе Барда и деревне Усть-Тунтор;

- в Чусовском округе на реке Чусовая в поселках Лямино и Верхнечусовские Городки, на реке Усьва в поселках Бобровка и Мыс.

В этих местах уже начали пилить лед, а также чернить его, чтобы он быстрее растаял. А от разрушения льда подрывами решили отказаться, несмотря на эффективность метода, так как осколки льда, смещаясь вниз по течению, могут привести к повторным более крупным заторам и гибели рыбы.