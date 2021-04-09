В Пермском крае ночью пациента привезли в больницу на вертолете

Фото: Минздрав Пермского края.

В Пермском крае впервые вертолет санавиации выполнил ночную эвакуацию пациента. В Минздраве рассказали, что в ночь с 7 на 8 апреля за 1 час 20 мину из Чернушинской больницы в кардиоцентр Перми был эвакуирован пациент с инфарктом миокарда. Если бы его эвакуировали на автомобиле, дорога заняла бы от 3 до 4 часов.

Это стало возможным благодаря закупке мобильного свето-сигнального оборудования Чернушинской больницей. 496 тысяч рублей было потрачено на покупку модуля. Деньги были выделены из краевого бюджета.

Главврач Чернушинской ЦРБ Дмитрий Старцев пояснил, что преимуществом ночных вылетов санавиации смогут пользоваться также и медучреждения соседних с Чернушкой округов: таких, как Куединский, Бардымский, Уинский и Октябрьский. «Благодаря круглосуточным перелетам санавиации мы сможем теперь транспортировать в Чернушинскую ЦРБ в любое время суток специалистов краевого центра для проведения сложных экстренных операций», - подчеркнул главврач.