В Пермском крае осужден водитель, который насмерть сбил человека и скрылся

После наезда на пешехода водитель открепил номера и выкинул в сугроб около моста через реку. Фото: Василий Вахрин

В Краснокамске закончился судебный процесс над 20-летним жителем села Мысы. Молодой человек стал обвиняемым в уголовном деле после того, как сбил насмерть человека и уехал. В полиции рассказали, что в январе этого года, он сел за руль автомобиля ВАЗ-21102 и на автодороге Мысы-Ласьва сбил пешехода, 43-летнего мужчину, который шел по обочине. Водитель с места ДТП скрылся. Пешеход от полученных травм погиб.

Момент аварии видели другие водители, они запомнили номер машины, которая сбила пешехода и передали его в полицию. Молодого человека вычислили. Оказалось, что он купил машину накануне смертельного ДТП.

После наезда на пешехода он открепил номера и выкинул в сугроб около моста через реку Ласьва Краснокамского городского округа. Потом бросил машину на улице Фиалковой Кировского района Перми.

Молодого человека задержали. Ранее он уже не раз был судим. Во время следствия находился под стражей.

- Суд приговорил виновного к 5 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, - сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.