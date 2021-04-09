В Пермском крае 62-летняя женщина украла у ребенка на детской площадке телефон и колонку

Женщина украла вещи мальчика, пока он играл на детской площадке. Фото: Василий Вахрин

В Чайковском 62-летнюю женщину полицейские задержали за кражу. Она украла у семилетнего мальчика на детской площадке мобильный телефон и музыкальную колонку.

После задержания она рассказала полицейским, что присела отдохнуть на скамейку у детской площадки, на которой лежали телефон и колонка. У ребенка, который подошел и хотел их взять, она спросила, его ли это вещи. Мальчик ответил: «Да». Когда ребенок отвлекся, женщина спрятала вещи в карман и ушла.

- По факту кражи возбуждено уголовное дело, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю. - Похищенное имущество изъято и возвращено владельцу.