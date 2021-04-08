Фото: скриншот видео @chp_59/instagram

Поздним вечером 8 апреля в Дзержинском районе Перми сбили мужчину. По информации ГУ МВД по Пермскому краю, авария произошла около 20.30 на улице Сергея Есенина.

- В районе дома № 5/2 водитель "Мазда" сбил 38-летнего мужчину, который, по предварительной информации, переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора. Пострадавшего с различными травмами госпитализировали. Проводится проверка, - сообщили в МВД.

На кадрах, опубликованных очевидцем, видно, что от удара с пострадавшего слетели кроссовки. На месте ДТП работают сотрудники МЧС и врачи. Предположительно, над сбитым пешеходом склонился водитель иномарки. Видно, что мужчина куда-то звонит. А голос за кадром говорит: "Ты только не шевелись".