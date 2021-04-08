Пермякам, переболевшим ковидом, выдадут бесплатные лекарства

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В поликлиниках Пермского края началась выдача антикоагулянтов - препаратов для профилактики тромбозов у переболевших коронавирусной инфекцией. Лекарства выдают тем, кто выписан из стационара на амбулаторное лечение. Раньше эта категория бесплатными препаратами амбулаторно не обеспечивалась, сообщили в краевом Министерстве здравоохранения.

- Антикоагулянты выдают в поликлинике бесплатно на срок до 3 месяцев, - рассказала начальник управления по лекарственному обеспечению Минздрава Пермского края Елена Струева. - Эти лекарства человек должен принимать регулярно, все 90 дней после выписки из стационара. Раньше медикаменты выдавали людям, проходящим лечение от коронавирусной инфекции в амбулаторных условиях, теперь к ним добавились и пациенты, завершившие лечение в «красных зонах» круглосуточных стационаров.

Как поясняют специалисты, COVID-19 коварен своими осложнениями. Одно из самых серьезных – образование тромбов, которые могут привести к инфаркту и инсульту, особенно у людей с гипертонией и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями.