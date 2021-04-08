- Фото: архив "КП"

Житель Лысьвы нарушил правила электробезопасности во время рыбалки, попал под напряжение и умер.

- Мужчина забросил удилище слишком близко к проводам воздушной линии электропередачи в 110 кВ, проходящей рядом с рекой Лысьва, - сообщили в пресс-службе филиала "Россети – Урала" – "Пермэнерго".

На место происшествия вызвали полицейских. Сейчас они устанавливают личность погибшего.

Сотрудники «Пермэнерго» предупреждают, что рыбалка вблизи ЛЭП может быть смертельно опасна. Недопустимо рыбачить с использованием удочек, спиннингов вблизи линий электропередачи, передвигаться на лодках под проводами ЛЭП. Если удилище или леска приближаются на недопустимо близкое расстояние к проводам или прикасаются к ним, током может ударить не только человека, который держит удочку, но и людей, которые находятся рядом. При переходе под линиями электропередачи следует складывать удилище.

Энергетики призывают любителей рыбной ловли строго следовать правилам поведения вблизи энергообъектов.