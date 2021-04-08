В 20 территориях Пермского края обнаружены новые случаи коронавируса

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Как сообщили в Роспотребнадзоре, за прошлые сутки в Пермском крае зафиксировано 112 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Новые заболевшие обнаружены в 20 территориях региона.

Лидирует Пермь, где выявлено 57 жителей с COVID-19. На втором месте – Чайковский, коронавирус подтвердился у 12 человек. Третье место занимает Краснокамский городской округ, в котором обнаружено 6 заболевших.

По 5 жителей с COVID-19 зафиксировано в Кунгуре и Кунгурском муниципальном района, а также Соликамском городском округе. В Добрянском городском округе, как и в Пермском муниципальном районе коронавирус диагностирован у 3 человек. В Березниках, Большесосновском муниципальном районе, Карагайском и Юрлинском муниципальных округах - по 2 случая коронавирусной инфекции.

Всего в Пермском крае выявлено 52151 заболевший. Случаи заражения коронавирусом есть во всех территориях Прикамья.